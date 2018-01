Per il Club Nautico Versilia tanti riconoscimenti e il nuovo calendario agonistico

VIAREGGIO – Il Comitato della II Zona Fiv (Toscana e Umbria), nell’ambito della consueta assemblea annuale dei Circoli affiliati organizzata nel pomeriggio di sabato presso lo Yacht Club Livorno per illustrare i programmi e le iniziative 2018, ha premiato gli atleti zonali che si sono particolarmente distinti nel corso dell’attività agonistica 2017 ed i Circoli che hanno effettuato o organizzato un’attività particolare.

Dopo la relazione del Presidente e dei membri del Comitato di Zona, infatti, si è svolta la cerimonia durante la quale sono stati premiati anche il Club Nautico Versilia e quattro giovani timonieri della Scuola Vela Valentin Mankin (gli Juniores Tommaso Barbuti ed Emma Maltese e i Cadetti Manuel Scacciati e Federico Querzolo, premiati rispettivamente come primi e secondi classificati ai Campionati giovanili in doppio L’Equipe Under 12, oltre che per l’attività Optimist).

Con loro è stato anche simbolicamente premiato il lavoro e l’impegno dei tre sodalizi (Club Nautico Versilia, Circolo Velico Torre del Lago Puccini e Società Velica Viareggina) uniti nella Scuola Vela Valentin Mankin il cui obiettivo non è solo quello di insegnare ad andare in barca ai più piccoli ma anche ad amare e rispettare il mare e il lago, evidenziando l’importanza del ricambio generazionale nello sport della Vela.

Nella serata di lunedì, invece, nel corso di una bella cerimonia organizzata presso il Liberty Disco Club di Viareggio, al sodalizio presieduto da Roberto Brunetti è stato consegnato l’Oscar versiliese dello Sport, ideato nel 1987 dalla redazione di Viareggio del quotidiano ‘La Nazione’ per premiare significativi traguardi sportivi e l’impegno profuso nella stagione precedente. Il graditissimo riconoscimento è stato consegnato al Consigliere del CNV Massimo Canali dal Comandante della Capitaneria di Porto di Viareggio, C.F. Giovanni Calvelli.

Il 2018, quindi, è appena iniziato ma per il Club Nautico Versilia le soddisfazioni non si sono fatte attendere. L’assemblea annuale delle Società Sportive Affiliate II Zona è stata, inoltre, l’occasione per illustrare il calendario agonistico 2018 del Club Nautico Versilia nel quale, oltre ai tradizionali appuntamenti agonistici (XLIV Coppa Carnevale collegata ad un concorso fotografico -3/4 marzo-, XXIII Trofeo challenge Ammiraglio G. Francese -5/6 maggio-, Trofeo Benetti -8/10 giugno co-organizzato con la Società Velica Viareggina-, Vela D’Oro -9/10 giugno-, veleggiata Regatalonga Memorial Renzo Migliorini -23/24 giugno-, Trofeo Memorial Ezio Astorri -22 luglio-, Campionato Invernale -24 novembre- e altre regate ancora in fase di definizione), e ad alcune novità (come la Tappa del Circuito Italiano Platu 25 in programma dal 15 al 17 giugno), spicca un grande evento riservato ai giovani: la Coppa Primavela e il Campionato Nazionale in singolo che la Federazione Italiana Vela ha assegnato al Club Nautico Versilia, al Circolo Velico Torre del Lago Puccini, alla LNI Viareggio, alla Società Velica Viareggina e al Comitato Circoli Velici Versiliesi (25 agosto – 2 settembre).

Un grande riconoscimento e un grande impegno organizzativo che rappresenterà non solo un bellissimo momento sportivo ma anche una grande opportunità per il territorio. Anche quest’anno, inoltre, l’attenzione del Club Nautico Versilia non sarà rivolta solo alle attività sportive ma ad eventi nautici, culturali e sociali, alle iniziative rivolte alle Scuole e a molto altro, sempre con il desiderio, la determinazione e la volontà di essere un punto di riferimento per la città di Viareggio, per la Versilia, per i propri Soci, per tutti i viareggini e per i numerosi turisti.

