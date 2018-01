Al via la terza edizione del corso di meteorologia applicata alla navigazione

Scritto da Redazione Eventi, News

PALERMO – Dopo il successo delle precedenti edizioni, CCM (Ciuri Ciuri Mare) ripropone il corso di meteorologia applicata alla navigazione, ancora una volta a cura dell’esperto meteorologo e capitano dell’A.M. Paolo Sottocorona, di LA7.

Novità di quest’anno è l’abbinamento con un workshop sulla navigazione elettronica con dimostrazione pratica sull’utilizzo dei vari dispositivi (VHF, chart plotter, ecc.), quest’ultimo a cura dell’esperto tecnico Riccardo Fantozzi, della Marine Pan Service.Una “due giorni” dai contenuti molto interessanti, soprattutto per gli appassionati di nautica.

Il corso ed il workshop si terranno rispettivamente sabato 3 e lunedì 5 febbraio 2018 dalle ore 8.30 alle 14.00 a Palermo, presso l’hotel Ibis Styles di via Francesco Crispi 230.Tra i contenuti del corso e del workshop:

· L’atmosfera e i suoi parametri fondamentali: come si misurano e come variano.

· Circolazione generale dell’atmosfera e teoria frontale.

· Le carte meteorologiche, al suolo e in quota. Le prime letture.

· Epirb: Tecnologia, Regolamentazione, COSPAS-SARSAT,SBM.

· Nav-Station: Carteggio, Navigazione, Interfaccia.

