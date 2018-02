A BORDO DI NAVE BERGAMINI A PALERMO IL CAMBIO DEL COMANDANTE DELL’OPERAZIONE MARE SICURO

PALERMO – Lunedì 5 febbraio a bordo di Nave Bergamini, nel porto di Palermo, si svolgerà la cerimonia di avvicendamento del comando dell’Operazione Mare Sicuro; alla presenza del Comandante in Capo della Squadra Navale, Ammiraglio di Squadra Donato Marzano, l’Ammiraglio di Divisione Aurelio De Carolis passerà il testimone al Contrammiraglio Angelo Virdis.

L’Operazione Mare Sicuro, in atto dal 12 marzo 2015, prevede lo schieramento di un dispositivo navale con missione di presenza, sorveglianza e sicurezza marittima nel Mediterraneo centrale, in applicazione della legislazione nazionale e degli accordi internazionali. La presenza del dispositivo aeronavale in alto mare garantisce la tutela degli interessi nazionali nell’aerea e un`adeguata cornice di sicurezza a tutti i mezzi navali dello Stato, e non, impegnati nelle attività di ricerca, soccorso e pesca.

Nel suo periodo di comando, iniziato il 29 dicembre 2017, l’Ammiraglio De Carolis ha potuto contare su un dispositivo in mare che ha visto, anche nel periodo delle festività natalizie, diverse unità navali con le rispettive componenti aeree e i loro equipaggi composti anche da team della Brigata Marina San Marco. In totale le navi hanno effettuato pattugliamenti per oltre 2.200 ore di moto a cui si aggiungono le 138 ore di volo degli elicotteri imbarcati

.Recentemente l’intervento delle unità dell’Operazione ha permesso l’evacuazione sanitaria via elicottero di 11 persone soccorse in mare verso l’ospedale di Sfax, in Tunisia.La fregata Carlo Bergamini della Marina Militare, attuale flagship dell’operazione, sarà in sosta nella città siciliana dal 4 al 6 febbraio 2018.La fregata Carlo Bergamini è la prima nave italiana costruita nell’ambito del programma italo-francese denominato Fregata Europea Multi Missione (FREMM). Per la nostra Marina è prevista la realizzazione di dieci fregate, di cui sei in configurazione polivalente (General Purpose – GP) come il Bergamini e quattro in configurazione antisommergibile (Anti Submarine Warfare – ASW)

.Con un equipaggio di 168 tra uomini e donne, 144 metri di lunghezza ed un dislocamento a pieno carico di 6.700 tonnellate, nave Bergamini è una fregata polivalente, progettata all’insegna dell’innovazione e della flessibilità, in modo da operare attivamente nella tutela degli interessi nazionali e poter rispondere con successo agli scenari futuri.A Palermo la nave sarà aperta alle visite della popolazione, nei seguenti giorni ed orari:

- domenica 4 febbraio dalle 15.30 alle 18.00;

- lunedì 5 febbraio dalle 15:00 alle 18:00;

- martedì 6 febbraio dalle 09:30 alle 11:30 e dalle 15:00 alle 18:00.

