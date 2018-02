Porto di Ravenna: riunione a Roma del pre-CIPE sul Progetto “HUB PORTUALE”

RAVENNA – Si è tenuta mercoledì pomeriggio a Roma, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, una importante riunione, in vista della seduta del Cipe del 19 febbraio prossimo, che avrà all’Ordine del Giorno l’approvazione del Progetto “Hub portuale di Ravenna”.

Durante la riunione di oggi, il cosiddetto pre-Cipe che predispone l’ordine del giorno della riunione ufficiale, il Presidente dell’Adsp ravennate Daniele Rossi, ha fornito tutte le ulteriori informazioni che in questa fase istruttoria di approfondimento erano necessarie per arrivare all’esame definitivo del Cipe in programma il 19 prossimo.

“L’incontro è stato positivo” , ha dichiarato Rossi, “e con il parere favorevole espresso oggi dal Comitato Interministeriale si è compiuto un altro passo verso l’appuntamento decisivo della prossima settimana che segnerà la conclusione dell’iter avviato con la consegna del Progetto al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti il 18 settembre scorso”. Il Progetto, ricordiamo, è poi passato al vaglio del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici che il 15 dicembre ha formalmente espresso il proprio parere positivo, ed è già stato oggetto di una precedente, positiva, riunione pre-Cipe prima di Natale.

