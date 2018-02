Bando di gara per l’assegnazione servizio dei bacini di carenaggio nel porto di Genova

Scritto da Redazione Italia, News

GENOVA – Al centro del nuovo bando dell’Adsp di Genova i bacini di carenaggio nella zona delle riparazioni navali del porto di Genova. La concessione, di anni 25, ha per oggetto l’affidamento del servizio di interesse generale costituito dall’esercizio di cinque bacini articolati nei due principali segmenti costituiti da “naviglio commerciale” e “yacht”.

La procedura ha come duplice obiettivo di stimolare l’intervento privato per rilanciare e consolidare la competitività del segmento strategico della riparazione/costruzione navale genovese e orientare la gestione verso un modello in grado di corrispondere alle evoluzioni nel frattempo intervenute nel mercato.

