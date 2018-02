Il veliero storico Shtandart torna a far tappa al Cala de’ Medici

ROSIGNANO – Il prossimo weekend torna a far tappa al Porto turistico di Rosignano il magnifico veliero storico Shtandart, che così tanto successo ha riscosso nelle sue due precedenti soste a Marina Cala de’ Medici. La nave scuola e nave museo russa, che riproduce la fregata del XVIII secolo voluta da Pietro il Grande, sarà ormeggiata presso la diga foranea del Porto nei giorni 24 e 25 Febbraio, giornate in cui sarà possibile visitarla dalle ore 10.00 alle ore 19.00.

Shtandart, una fregata di oltre 30 metri di lunghezza, è stata costruita 15 anni fa all’interno di un capannone gigantesco affacciato sul Golfo di Finlandia, nei cantieri di Gazprom di Pietroburgo, da un gruppo di volontari appassionati, e da allora naviga in tutta Europa con il giovane equipaggio internazionale a bordo.

Il progetto “Shtandart” è stato creato per promuovere l’interesse per la storia marittima e consentire ai giovani di impegnarsi in qualcosa di utile, generando in loro competenza, autostima e capacità di lavorare in team. I volontari che preparano la nave per la navigazione e lavorano al progetto hanno il diritto di navigare su Shtandart gratuitamente.

