Al Circolo Velico Ravennate si parla di Volvo Ocean Race

Scritto da Redazione Eventi, News

MARINA DI RAVENNA – Con il Campionato Invernale ormai concluso, il Circolo Velico Ravennate si prepara alla stagione primaverile e diventa ospite di un grande appuntamento in cui si parlerà di vela, il Vela E-Vento 2018.

Nella serata di domani, venerdì 2 marzo, alle ore 20.30 nella Sala Minardi, presso la sede del Circolo in Via Molo Dalmazia 89, il giornalista sportivo Fabio Colivicchi condurrà una serata il cui argomento centrale sarà una delle regate più dure ed impegnative al mondo: la Volvo Ocean Race. Ospite sarà Stefano Rizzi, già protagonista di tre giri del mondo a vela, mentre Matteo Plazzi, velista ravennate vincitore dell’America’s Cup con BMW Oracle Racing, farà gli onori di casa.

Dopo le serate di Palermo, Bari, Roma e Trieste, il CEO di Volvo Ocean Race Richard Brisius ed i velisti italiani attualmente impegnati nella sopracitata regata saranno in collegamento con il Circolo Velico Ravennate per raccontare in diretta la loro avventura e rispondere alle domande degli ospiti, supportati da immagini video esclusive che accompagneranno la serata.

Dopo l’appuntamento con Vela E-Vento del 2 marzo, al Circolo Velico Ravennate prenderà il via la stagione 2018: tra i primi eventi in programma, il Campionato Zonale Optimist (11 e 16 marzo) e il Campionato Zonale Snipe (24 marzo).

