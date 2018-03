Presentazione e-book su Zone Economiche Speciali

SALERNO – Il contributo alla ripresa economica dell’Italia che può arrivare dell’istituzione delle ZES (Zone Economiche Speciali) può essere rilevante come dimostrato da innumerevoli esempi a livello europeo e internazionale. Le ZES, infatti, per la maggiore capacità di catalizzare investimenti diretti esteri, grazie alla concessione di agevolazioni fiscali, finanziarie, amministrative ed infrastrutturali, si sono rilevate un efficace strumento di accelerazione economica, rispetto al modello classico di zona franca doganale, risultando più attraenti per la business community.

Se ne discuterà venerdì 9 marzo 2018 alle ore 15,30 alla Lega Navale di Salerno, alla presentazione, organizzata dal Propeller Club di Salerno, dell’e-book “Le Zone Economiche Speciali. Una straordinaria opportunità per il rilancio dell’economia in Italia” di Maurizio D’Amico, avvocato, esperto in diritto dell’Unione Europea, Segretario Generale dell’Advisory Board della federazione mondiale delle Zone Franche e delle Zone Economiche Speciali (FEMOZA).

L’approccio al concetto di ZES proposto dall’autore tiene conto, in particolare, di un nuovo modo di concepire lo sviluppo economico ed il rapporto dei soggetti produttivi con la società: alle ZES è attribuito l’inedito ruolo di “laboratorio istituzionale” (“laboratorio territoriale sperimentale”), per la verifica dell’eventuale impiego a tutto il territorio nazionale delle politiche adottate al loro interno nei settori commerciali, finanziario ed imprenditoriale. “L’introduzione di questi formidabili strumenti di accelerazione economica in Italia, cambierebbe il ruolo del Paese nel Mediterraneo: non più solo “porta dell’Europa” ma fulcro e volano dell’economia euro-mediterranea”.

Il programma:

Fabrizio Marotta – Presidente LNI Salerno

Alfonso Mignone – Presidente Propeller Club Port of Salerno

Mauro Menicucci – Professore Aggregato Diritto della Navigazione Università di Salerno

Marco Esposito – Avvocato esperto in Diritto Doganale

Sarà presente L’Autore

Alla partecipazione saranno conferiti 3 crediti formativi per gli avvocati.

