MARINA MILITARE: LA FREGATA MARGOTTINI IN QATAR

DOHA – Oggi 12 marzo la Fregata Europea Multi Missione (FREMM) Carlo Margottini della Marina Militare è arrivata nel porto di Doha in Qatar, dove sosterà fino al 15 marzo.Nave Margottini è la terza unità FREMM consegnata alla Marina Militare il 27 febbraio 2014 in versione “antisommergibile” ed è allestita con sistemi tecnologici di ultima generazione.

Partita da La Spezia il 20 febbraio e proveniente da Karachi (Pakistan), l’unità approderà a Doha e, successivamente, effettuerà alcune visite nei porti di Kuwait City (Kuwait), Damman (Arabia Saudita) e negli Emirati Arabi Uniti, prima di arrivare a Gibuti nel mese di aprile per assumere il comando dell’Operazione Atalanta.

La sosta in Qatar vedrà la partecipazione di nave Margottini alla sesta edizione della Doha International Maritime Defense Exposition & Conference (DIMDEX 2018), evento di rilievo nel campo delle tecnologie e delle capacità industriali per la difesa nel settore marittimo. Un’opportunità per stabilire e consolidare i contatti con le marine dei Paesi amici che ogni giorno si trovano ad affrontare per mare le stesse minacce, rischi e sfide: traffici illeciti, pirateria, sfruttamento illegale delle risorse marine.

La dislocazione della FREMM italiana nel medio oriente, oltre a garantire la presenza e sorveglianza per la salvaguardia delle linee di traffico marittimo di interesse nazionale, rientra tra le attività che la Marina Militare conduce con nazioni alleate e amiche nel settore della cooperazione multinazionale e del dialogo tra nazioni. Al contempo questa attività permette di garantire una qualificata presenza in diversi Paesi esteri, per consolidare o avviare relazioni con potenziali partner con cui l’Italia intrattiene importanti rapporti politico-diplomatici, economici, nell’alveo dei compiti istituzionali affidati alla Forza Armata.

Martedì 13 marzo alle 10.00 locali (08.00 in Italia) il Capo di Stato Maggiore della Marina Militare, ammiraglio di squadra Valter Girardelli, impegnato in Qatar per una visita di lavoro, presenzierà la conferenza stampa a bordo dell’Unità durante la quale il comandante, Capitano di Fregata Giuseppe Lai, illustrerà la nave, gioiello della cantieristica navale italiana.

All’evento sarà presente l’Ambasciatore d’Italia a Doha Pasquale Salzano ed il Dott. Carlo Festucci – Segretario Generale della A.I.A.D, Federazione Aziende Italiane per l’Aerospazio, la Difesa e la Sicurezza – che illustrerà lo stato dell’arte dell’industria nazionale nel comparto difesa nonché i programmi futuri.L’iniziativa è nata con la collaborazione di Fincantieri, Leonardo, MBDA, Elettronica. Media Partner Rivista Italiana Difesa (RID) e Agenzia Nova.

