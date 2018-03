SILVER SPIRIT RINNOVATA A PALERMO

Scritto da Redazione Italia, News

TRIESTE – Hanno preso avvio nei giorni scorsi, presso lo stabilimento Fincantieri di Palermo, i lavori di allungamento di Silver Spirit, nave da crociera ultra lusso del gruppo Silversea, con l’inserimento di un troncone della lunghezza di circa 15 metri nella parte centrale della nave.

Silver Spirit, consegnata da Fincantieri ad Ancona nel 2009 con una stazza lorda di 36.000 tonnellate e una lunghezza di 195 metri, ospitava gli oltre 540 passeggeri in 270 suite, tutte con vista sul mare distribuite sugli 8 ponti passeggeri. Per incontrare il gusto di un pubblico particolarmente esigente come quello europeo, la nave è stata costruita prestando moltissima attenzione alla cura del dettaglio ed alla scelta dei materiali per l’allestimento interno. Il design è stato curato dal rinomato architetto italiano Giacomo Mortola, che ha saputo coniugare una combinazione perfetta tra funzionalità contemporanea e Art Decò.

Il progetto di allungamento e trasformazione, primo di tale portata per una nave da crociera del settore ultra lusso, è stato sviluppato e gestito dalla divisione Ship Repair & Conversion di Fincantieri. I lavori termineranno all’inizio di maggio e, per migliorare ulteriormente l’esperienza per gli ospiti di Silversea, i principali spazi pubblici saranno ampliati e aumenterà anche il numero di suite e di ospiti a bordo. Il progetto di rinnovamento si è ispirato alla nave ammiraglia della flotta, Silver Muse, consegnata da Fincantieri nell’aprile dello scorso anno.

Leggi anche: