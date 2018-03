A VENEZIA NASCONO GLI SPECIALISTI DI SICUREZZA INTERNAZIONALE

Scritto da Redazione Italia, News

VENEZIA – L’Università Ca’ Foscari Venezia e l’Istituto di Studi Militari Marittimi formano gli specialisti della sicurezza internazionale; il Master in Studi Strategici e sicurezza internazionale, si rinnova grazie all’accordo siglato oggi – giovedì 15 marzo 2018 – dal Rettore di Ca’ Foscari Michele Bugliesi e dal Contrammiraglio Andrea Romani, Comandante dell’Istituto di Studi Militari Marittimi, e punta a formare esperti di security in ambito internazionale in grado di ideare e condurre attività e operazioni complesse in contesti misti o all’interno dell’Amministrazione Difesa.

Il Master, che sarà diretto in stretta cooperazione con le Autorità militari, dal Prof. Fabrizio Marrella, Ordinario di diritto internazionale e dell’Unione europea, è rivolto sia agli ufficiali in servizio designati dalla Marina Militare sia a studenti interessati alla sicurezza e agli studi strategici, membri delle forze dell’ordine, professionisti operanti nell’industria della difesa, diplomatici, funzionari di organizzazioni internazionali, operatori umanitari con l’obiettivo di fornire loro una conoscenza degli aspetti militari, giuridici ed economici, legati alle attività del comparto Sicurezza e Difesa.

Si rafforza dunque la collaborazione tra Ca’ Foscari, che ha fra i suoi punti di forza la ricerca sugli studi internazionali e la globalizzazione, e l’Istituto di Studi Militari Marittimi sulla scia della conferenza – il 19 febbraio u.s. – del Capo di Stato maggiore della Marina Valter Girardelli su “Il mare come risorsa strategica per l’Italia”. In tale occasione si sono individuati gli scenari futuri e la necessaria visione geostrategica d’insieme in cui collocare gli interessi del nostro Paese. Il Master veneziano, unico in Italia, sviluppa dunque una strategia marittima mirata a cogliere le opportunità offerte dai nuovi scenari e contribuire alla sicurezza, alla stabilizzazione ed allo sviluppo economico, pacifico e sostenibile.

Nella stessa ottica, si collocano anche la prospettiva dell’Unione europea la quale, sempre più negli anni a venire, dovrà sviluppare la propria Politica di sicurezza e di difesa comune e le relative capacità militari attraverso il Comitato Militare della Ue. Detto Comitato sarà presieduto, tra pochi mesi, da un italiano il Gen. Claudio Graziano, anch’egli prossimamente relatore al Master.Il Master è gestito da Ca’ Foscari Challenge School e si svolge in lingua italiana e inglese.

