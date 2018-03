Presentato il libro “Io, il mare e il mio sogno atlantico” di Sergio Davì

VENEZIA – È stato presentato ufficialmente ieri sera 15 marzo, in occasione della festa di chiusura della Ocean RIB Experience, il nuovo libro di Sergio Davì, “Io, il mare e il mio sogno atlantico”, edito da Elpìs. Un affascinante viaggio per il mondo attraverso i racconti in prima persona del gommonauta palermitano che in soli sette anni ha realizzato ben quattro avventure a bordo di normalissimi gommoni di tipo RIB, di lunghezza entro i 10 metri, solcando i mari del Nord e l’Oceano Atlantico, navigando in condizioni estreme e sperimentando particolari incontri con la fauna marina.

Il libro è un vero e proprio percorso autobiografico, in cui Davì racconta se stesso attraverso il suo rapporto con il mare, sperimentato sin dai primi anni di vita, e coltivato con estrema passione e costanza, al punto da riuscire a “scrivere” una nuova pagina nella storia della nautica mondiale. Un crescendo di emozioni che svelano i retroscena di avvincenti imprese come la transoceanica in gommone da Palermo al Brasile, portata a termine con enorme successo nel giugno del 2017.

Il libro è acquistabile presso le principali librerie di mare e nautica, presso la casa editrice oppure contattando direttamente la CCM attraverso la pagina Facebook “Ciuri Ciuri Mare Not only adventures”.

