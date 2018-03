ALLA SCUOLA NAVALE MILITARE MOROSINI IL GIURAMENTO DEGLI ALLIEVI DEL CORSO AITHÉR

Scritto da Redazione Italia, News

VENEZIA – Mercoledì 28 marzo, alle ore 11.00, presso l’aula magna della scuola navale militare “Francesco Morosini” di Venezia, 59 allievi del corso “Aithér” giureranno fedeltà alla Repubblica Italiana e alle sue istituzioni.La cerimonia solenne del giuramento rappresenta un momento indimenticabile nella vita di ogni allievo e si svolgerà alla presenza del Comandante delle scuole della Marina Militare, ammiraglio di divisione Alberto Bianchi e di altre autorità civili e militari locali.

Con il giuramento gli allievi faranno il loro primo passo per entrare a pieno titolo nella Forza Armata e diventare parte integrante della grande famiglia della Marina Militare.Come da tradizione, durante l’evento il “padrino del corso”, ovvero l’ufficiale scelto per le sue qualità morali e professionali tra gli ex allievi del Morosini, consegnerà il vessillo del corso, simbolo che li accompagnerà durante il loro percorso formativo all’interno dell’istituto e che li contraddistinguerà per tutta la vita. Quest’anno gli allievi del corso “Aithér” hanno scelto il capitano di vascello Roberto Micelli.Alla scuola navale Militare “Francesco Morosini”, istituto di formazione d’eccellenza della Marina Militare, il percorso educativo e didattico richiede un’applicazione costante e determinata in tutte le attività che scandiscono il ritmo quotidiano della vita dell’allievo.

Le lezioni scolastiche sono sviluppate secondo il piano di studi del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) e si accede con il superamento di un concorso nazionale, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica nr. 21 del 13.03.2018 – 4a Serie Speciale e cui termine ultimo per presentare la domanda, in forma telematica dalla pagina Concorsi e scuole militari del sito https://concorsi.difesa.it, sarà il prossimo 13 aprile 2018.

Completano questo bagaglio di esperienze le attività formative e addestrative a bordo delle navi della Marina Militare dove gli allievi affrontano la prima esperienza d’imbarco, durante la quale sono sottoposti ad un intenso programma di formazione nel settore marinaresco, della sicurezza, condotta della navigazione e nell’ambito etico-militare.

