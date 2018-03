REFIT: IL SUPERYACHT CAPTAINS’ FORUM IN PROGRAMMA A YARE

VIAREGGIO – Un confronto dinamico sui temi legati al refit, all’aftersales e sull’intero ciclo di vita di uno yacht tra comandanti di superyacht e imprese; argomenti concreti, casi di studio e un programma di lavoro che porterà alla pubblicazione di un libro bianco sul processo del “Perfect Refit”. E’ il format originale del Superyacht Captains’ Forum – inserito in YARE (Yachting Aftersales and Refit Experience), l’appuntamento internazionale dedicato alla yachting industry, in programma dal 18 al 21 aprile a Viareggio. Per la prima volta, sarà la Darsena, cuore del distretto nautico di Viareggio a essere sfondo e cornice dell’evento con i suoi cantieri, officine e aziende, grazie alla disponibilità dei cantieri Lusben e Perini Navi e del Club Nautico Versilia.

L’apertura del Superyacht Captains’ Forum (19 aprile nella paint shed di Lusben tra i cantieri navali leader in Europa sui progetti di refit & repair per yacht di lusso) sarà affidata a Martin H. Redmayne, giornalista e presidente del media partner The Superyacht Group che offrirà il quadro sullo stato del settore e sulle prospettive del mercato superyacht (produzione e refitting). Al termine, inizieranno i tre workshop interattivi con la partecipazione dei comandanti, yacht manager e delle imprese partecipanti. In una sorta di evento diffuso e itinerante, i delegati VIP e i partner del settore, divisi in tre team raggiungeranno le location (Lusben con la sua unica cabina di verniciatura, cantiere Perini Navi, famoso nel mondo per gli splendidi velieri e il Club Nautico Versilia, istituzione storica della città) per gli workshop tecnici.

I contenuti riguarderanno argomenti di orientamento e focus specifici di estremo interesse quali pianificare il refit di uno yacht di medie e grandi dimensioni; valutare gare di appalto, contratti e accordi; confrontare preventivi e stime, scegliere i giusti fornitori; monitorare i programmi di lavoro; affrontare test e prove; trattare controversie e penali; focalizzare il ruolo di comandanti, equipaggi, project manager e surveyor. Idee, contributi e soluzioni fornite dal mix di esperti (cantieri navali, subappaltatori, fornitori, comandanti, manager e rappresentanti degli armatori) saranno raccolte in un documento, approvato da Navigo e Yare, per la pubblicazione da parte di The Superyacht Group di un libro bianco sul processo di “Perfect Refit”.

La giornata avrà termine con la consegna del diploma ai 12 giovani refitter che hanno concluso il ciclo di studi e un riconoscimento ad alcuni mentor docenti della Fondazione Isyl, istituto tecnico superiore di alta formazione professionalizzante.

YARE è organizzato e promosso da NAVIGO, centro servizi per l’innovazione e lo sviluppo della nautica. Nel corso di quattro giorni, la rassegna ospita e organizza diversi focus di informazione e discussione sul mercato del comparto Superyacht privilegiando incontri business e approfondimenti. Il 20 aprile saranno in programma i B2C – Meet the Captain, il “cuore” di Yare: incontri face to face tra imprese e comandanti.

