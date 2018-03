Masucci sull’approvazione del piano di sviluppo della Zes Campania

NAPOLI – ”Come Presidente del Propeller Napoli sono molto soddisfatto dell’approvazione da parte della Giunta Regionale della Campania del Piano di Sviluppo Strategico della ZES della Campania. Una volta istituita, spero celermente, la ZES porterà grandi benefici ai Porti di Napoli, Salerno e Castellammare di Stabia e alle relative aree retroportuali. Si tratta di una dimostrazione che il lavoro di squadra paga.

Sono sicuro che, continuando su questa linea, il potenziamento delle infrastrutture portuali e logistiche procederà con i tempi giusti e non potrà che attrarre nuovi investimenti e contribuire alla crescita dell’economia e dell’occupazione regionale”, lo ha dichiarato Umberto Masucci, Presidente The International Propeller Club Port of Naples.

