MSC CROCIERE INTRODUCE L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE

NAPOLI – MSC Crociere, la più grande compagnia di crociere a capitale privato al mondo, basata in Svizzera e leader di mercato in Europa e Sud America, ha annunciato un’importante innovazione nel settore, introducendo un’assistente personale digitale a bordo della nave da crociera, elemento che va ad aggiungersi alle funzioni di MSC for Me, programma di innovazione digitale della Compagnia.

Questo nuovo e rivoluzionario servizio per gli ospiti, sviluppato in collaborazione con HARMAN International, società controllata interamente da Samsung Electronics Co., Ltd., e leader nelle tecnologie connesse per i mercati automotive, consumer e delle imprese, debutterà su MSC Bellissima, attualmente in costruzione presso il cantiere navale STX France, a Saint-Nazaire, in Francia.

MSC Crociere ha inoltre annunciato che il varo di MSC Bellissima sarà celebrato nel porto di Southampton, nel Regno Unito, il 2 marzo 2019.

Gianni Onorato, CEO di MSC Crociere ha dichiarato: “Questo è un ulteriore esempio di come continuiamo ad evolverci per soddisfare al meglio i bisogni dei nostri ospiti, sia attuali che futuri, mentre rimodelliamo l’esperienza di vacanza su una nave da crociera. Utilizziamo tecnologie all’avanguardia in maniera unica e completa, incorporandole in ogni singolo passaggio della costruzione delle nostre nuove navi, partendo dall’ideazione del concept per poi progettare l’esperienza finale. Con la nostra esperienza nel settore delle crociere, le competenze dei nostri cantieri navali partner e le incredibili collaborazioni che abbiamo stretto con i leader del comparto digitale e tecnologico, come Samsung prima e HARMAN poi, siamo in grado di introduttore tecnologie all’avanguardia per offrire ai nostri ospiti un’esperienza che migliora sensibilmente la crociera”.

L’assistente personale virtuale a disposizione degli ospiti di MSC Crociere è uno strumento che si attiva tramite un comando vocale e che sfrutta l’Intelligenza Artificiale (IA). Rappresenta un’innovazione in grado di comunicare, imparare e predire in maniera intelligente le necessità dei passeggeri, al fine di elaborare suggerimenti personalizzati. Quest’offerta, nuova e originale, offrirà agli ospiti un’informazione ad hoc per aiutare loro a semplificare e migliorare la propria esperienza a bordo di una nave MSC Crociere, rispondendo in maniera veloce ed esaustiva alle domande, senza dover abbandonare il comfort della propria cabina.

