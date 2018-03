WORKSHOP GRATUITO SU SICUREZZA E PRIVACY IN LOGISTICA SUL NUOVO REGOLAMENTO UE 2016/679

Scritto da Redazione Italia, News

MILANO – “La sicurezza e la privacy alla luce del nuovo Regolamento Europeo per il fornitore di servizi logistici” è il titolo del workshop gratuito organizzato da Assologistica Cultura e Formazione il prossimo 13 aprile (dalle ore 9,30 alle ore 12,30) nella sede dell’Associazione, in via Cornalia 19, a Milano.

Il workshop si propone di illustrare il Nuovo Regolamento UE 2016/679 sul trattamento dei dati personali, al fine di comprendere le novità che sono state introdotte in materia di privacy e che saranno obbligatorie anche nel nostro Paese a partire dal prossimo 25 maggio. Verranno illustrati gli adempimenti da effettuare nelle aziende per conformarsi alla nuova normativa, a seconda delle attività svolte e dai trattamenti effettuati sui dati personali raccolti.

Sotto i riflettori anche il tema della sorveglianza sanitaria per il settore logistico e, in particolare, i principali obblighi normativi, in capo all’azienda, relativamente alla salute negli ambienti di lavoro, anche alla luce dell’entrata in vigore del nuovo Regolamento europeo sulla privacy, nonché i principali fattori di rischio per i lavoratori della logistica.

Verrà effettuato inoltre un focus sulla sicurezza negli ambienti di lavoro e sugli obblighi del datore di lavoro in merito alla gestione della documentazione. Si approfondiranno infine i temi delle informative da fornire ai lavoratori. Questi ultimi due argomenti verranno trattati tenendo sempre conto di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679.

L’evento è pubblico e gratuito, ma con obbligo di registrazione al seguente indirizzo:http://bit.ly/2u9IeTb

