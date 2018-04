MARINA MILITARE E YACHT CLUB ITALIANO: AL VIA LA CAMPAGNA DI SOLIDARIETÀ 2018 DI NAVE ITALIA

Scritto da Redazione Italia, News

LA SPEZIA – Arsenale Militare Marittimo di La Spezia, 17 aprile 2018 – A bordo di Nave Italia, martedì 17 aprile alle ore 11.30, si terrà la conferenza stampa per la presentazione delle attività 2018 della Fondazione Tender To Nave ITALIA Onlus, costituita nel 2007 da Marina Militare e Yacht Club Italiano, che utilizza la navigazione a vela per migliorare la qualità della vita di persone affette da disabilità fisiche, cognitive e problematiche di inserimento sociale.

In tale occasione sarà presentata la campagna di solidarietà di quest’anno, che partirà da Livorno il 1 maggio e che consentirà a 22 equipaggi “speciali” provenienti da tutta Italia e dall’estero di navigare e vivere a bordo del brigantino a vela più grande del mondo, imparando attraverso l’esperienza e regole condivise a conoscere i propri limiti e la forza del gruppo, migliorando le proprie capacità per riuscire ad affrontare la vita.Durante la campagna 2018, che testimonia il perdurante impegno del sodalizio che lega Marina Militare e Yacht Club Italiano da oltre un decennio, saranno toccati numerosi porti tra Mar Ligure e Tirreno.

Alla conferenza stampa interverranno il Comandante Marittimo Nord, ammiraglio di divisione Giorgio Lazio, il Comandante di Nave Italia, capitano di fregata Marco Filzi, il presidente dello Yatch Club Italiano, Nicolò Reggio e il professor Paolo Cornaglia direttore del comitato scientifico di Nave Italia che illustreranno le diverse attività previste nel 2018.

Questo progetto rappresenta un modello unico e vincente di grande impegno e solidarietà civile, in cui la cultura del mare e della navigazione, di cui la Marina Militare è custode, diventano strumenti di educazione, formazione, riabilitazione, inclusione sociale e terapia. I protagonisti sono bambini ed adolescenti con malattie debilitanti o disagi sociali, che hanno ogni giorno grandi ostacoli da affrontare e che a bordo di Nave Italia riconquistano la fiducia in se stessi, attraverso un’esperienza che unisce l’amore per il mare all’amore per la vita. A bordo non esistono differenze, ogni persona arricchisce l’altro con la propria originalità e le emozioni si trasformano in ricordi indelebili nel tempo, che accompagneranno questi ragazzi “speciali” nella loro vita futura.

La Fondazione Tender To Nave ITALIA Onlus promuove numerosi progetti di solidarietà a favore di associazioni non profit, ONLUS, scuole, ospedali, servizi sociali, aziende pubbliche o private che sostengono azioni inclusive verso i propri assistiti e le loro famiglie.

