SNAV riprende i collegamenti verso la Croazia

ANCONA – Dal 18 aprile al 5 ottobre SNAV riparte sulla tratta quotidiana Ancona–Spalato e Spalato–Ancona con un traghetto capace di trasportare 2.100 passeggeri, 550 autoveicoli, moto, camper e mezzi commerciali.

In occasione dell’inaugurazione della tratta, per chi prenota entro il 22 aprile, il viaggio in poltrona sarà venduto allo stesso prezzo del passaggio ponte, a partire da € 34,00.

Per maggiori informazioni e per prenotare basta collegarsi al sito www.snav.it, oppure chiamare il call center, attivo tutti i giorni dalle ore 8 alle ore 21, al numero 081.4285.555, oppure recarsi in agenzia di viaggi.

“La Croazia è un’area strategica su cui SNAV vuole rafforzare ulteriormente la propria leadership, che i clienti ci stanno riconoscendo. L’advance booking, infatti, registra un incremento passeggeri del 38% rispetto al 2017” sottolinea il Comandante Raffaele Aiello, Amministratore Delegato di SNAV.

