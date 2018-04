VELA OCEANICA: PHELIPON PRESENTA A LUCCA LA SUA GRANDE ROTTA

Scritto da Redazione Eventi, News

PISA – Domani 19 aprile 2018 Patrick Phelipon, il più italiano dei navigatori francesi sarà a Lucca – ore 20.00 aperitivo e cena a Villa Elisabeth, via di Piaggia 12, Vorno – per presentare la sua avventura “Sulla lunga rotta di Bernard Motessier”.

L’impresa di Phelipon prenderà il via il prossimo 22 agosto con il suo ketch “Elbereth” (Endurance 35) dal porto di La Rochelle dove il Museo Marittimo proprietario del mitico “Joshua”, l’imbarcazione di Moitessier, lo ha affidato all’Associazione degli Amici del Museo Marittimo per la sua gestione e manutenzione.La data, il 22 agosto, è la stessa in cui il navigatore francese partì da Plymouth per navigare sugli oceani del mondo seguendo quella che sarebbe poi diventata la sua famosa “lunga rotta”.

La serata è organizzata da Sailing Oceans, l’associazione nata per sostenere l’avventura di Patrick Phelipon e dal CN Vela e Via Lucca.

Nella sua avventura Patrick Phelipon è sostenuto dall’Associazione Sailing Oceans (sul sito www.sailingoceans.it si può aderire all’associazione con 100€ che serviranno per finanziare l’impresa), può già contare sul supporto di Adria Sail, Antal, Bamar, Plastimo. Porto di Pisa, La Hulotte, Navigatlantique, XPO La Rochelle, F. M. Lubrificanti, Varta batterie, VMG-Soromap, Di Gabbia srl, Veleria Zaoli Sanremo, Tecnoinox di Bertozzi e Fusai, C-Catamarans e porterà con sè le insegne della Fondazione Francesca Rava-NPH Italia cui devolverà il 5% dei contributi raccolti a sostegno di progetti di aiuto ai bambini in condizioni di disagio in Italia e nel mondo (www.nph-italia.org).

