REGATA BRINDISI-CORFU’: AL VIA LE ISCRIZIONI PER LA 33ma EDIZIONE

Scritto da Redazione Italia, News

BRINDISI – A Brindisi fervono i preparativi per la 33a edizione della Regata velica Internazionale “Brindisi – Corfù”, la cui partenza è prevista per il 6 giugno 2018, e da oggi sono aperte le iscrizioni.

Si tratta di un evento che ormai è inserito stabilmente tra i più importanti appuntamenti velistici del Mediterraneo e il numero di partecipanti delle passate edizioni, molti dei quali provenienti da ben 8 nazioni differenti, ne rappresenta la conferma.Quest’anno la Regata sarà preceduta da altri due appuntamenti di rilievo: dal 25 al 27 maggio il Circolo della Vela di Brindisi organizzerà il “Campionato d’Area Nazionale dell’Adriatico” (valido come qualificazione nazionale al Campionato Italiano Assoluto ORC), che si svolgerà su percorso a bastone e domenica 3 giugno, in collaborazione con l’Associazione italiana Multiscafi, verrà organizzata la prima edizione del “Trofeo Multiscafi”, una regata costiera (da Brindisi sino alla riserva naturale di Torre Guaceto e ritorno) riservata a tutti i multiscafi in possesso del certificato MOCRA 2018.

Coloro che sono interessati a partecipare a tali eventi potranno effettuare l’iscrizione on-line sul sito www.brindisi-corfu.com dove, peraltro, è già disponibile tutta la modulistica. Tale iscrizione dovrà essere formalizzata (come da bando di regata) presso la segreteria organizzativa del Circolo della Vela di Brindisi entro il 31 maggio 2018. Per informazioni più dettagliate ci si potrà rivolgere presso gli uffici del Circolo, sul Lungomare Regina Margherita 45, a Brindisi, oppure telefonare al 329/6256611.

