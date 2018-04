Ministero del Mare: apprezzamento per le dichiarazioni del presidente di Confindustria

Scritto da Redazione Italia, News

ROMA – ASSONAVE, ASSOLOGISTICA, ASSITERMINAL, CONFITARMA, FEDERPESCA e UCINA esprimono grande apprezzamento per le dichiarazioni del Presidente Boccia a sostegno dell’istituzione di un Ministero del Mare.

Dopo tale autorevole intervento, il forte auspicio è che il nuovo Governo tenga in debito conto la necessità di istituire, per il settore marittimo nella sua accezione allargata, una guida Amministrativa unica, in grado di rispondere a tutte le sue specificità, sostenendo e implementando le sue enormi potenzialità a vantaggio dell’economia del Paese.

Leggi anche: