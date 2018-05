A Brindisi Mare d’Inchiostro

BRINDISI – Il progetto “MARE d’Inchiostro nasce con lo scopo di voler diffondere la cultura del mare e la letteratura inerente le tematiche del mare. Finanziato dalla Regione Puglia nell’ambiro del “Patto per la Puglia- FSC 2014/2020, è frutto della ventennale esperienza della “Vedetta sul Mediterraneo”che a Giovinazzo ha restaurato un bene demaniale marittimo, l’ex stazione di Vedetta della Marina, facendola diventare una bibliomedioteca del mare.

Il professor Nicolò Carnimeo Presidente della “VEDETTA”, ha proposto al nostro Istituto, considerate le nostre specificità di partecipare al progetto, che vede come partner anche il Dipartimento Jonico in “Sistemi giuridici ed Economici del Mediterraneo: SOCIETA’,AMBIENTE,CULTURE” dell’Università di Bari, nella persona del Direttore Bruno Notarnicola; naturalmente l’invito non poteva che essere accolto entusiasticamente, considerato che si tratta di un festival della letteratura, che ha l’obiettivo di coinvolgere gli studenti di tre province, Bari, Brindisi e Taranto.

Il progetto è triennale e si propone di promuovere e riscoprire i valori legati al mare e all’identità marinara attraverso la multidisciplinarità e la contaminazione delle arti.Di fatti il progetto artistico prevede un doppio canale di sviluppo: raccontare il mare attraverso le immagini e le parole. Oltre all’IISS”CARNARO”, sono al momento tre le scuole brindisine aderenti al progetto: Le scuola secondarie di primo grado “VIRGILIO” e “Sant’ELIA”; il liceo Artistico-Musicale “SIMONE-DURANO”.

Classi di tutte le scuole interessate parteciperanno agli incontri programmati, il primo di questi si terrà Gioved’ 10 Maggio nell’Aula di Carteggio marittimo dell’Istituto” CARNARO”, in zona Casale a Brindisi, e vedrà la partecipazione di illustri ospiti amanti del mare e della scrittura.

In tale circostanza lo scrittore Simone Perotti ci parlerà del suo romanzo “RAIS”, una storia affascinante di pirati, di mare di amori, di avventura nel mediterraneo del XVI secolo. Hanno mostrato un grande interesse nei confronti di tale progetto sia la Lega Navale, sezione di Brindisi, che il Circolo della vela di Brindisi, l’Avvisatore marittimo ed altri “amici” della cultura del mare presto si uniranno alla rete che si sta costituendo su Brindisi.. Simone Perotti, dialogherà con altri due illustri ospiti, Nicolò Carnimeo, professore universitario, scrittore e appassionato di mare e Bepi Costantino, console onorario del Costa Rica. La dirigente scolastica Clara Bianco è molto soddisfatta del l’opportunità che il progetto offre agli studenti che vi troveranno un ulteriore ragione per alimentare la loro passione verso gli studi prescelti.

