MARINA MILITARE: “UN MARE DI SORRISI” 17° WEEKEND CLINIC

Scritto da Redazione Italia, News

CATANIA – Da venerdì 11 a domenica 13 maggio, a bordo della portaerei Cavour ormeggiata nel porto di Catania, si svolgerà il diciassettesimo weekend clinic, nell’ambito del progetto “un mare di sorrisi”.Durante il fine settimana nelle strutture ospedaliere dell’ammiraglia della Marina, i medici volontari della fondazione Operation Smile Italia onlus con il supporto del personale del servizio sanitario della Marina Militare, opereranno sei pazienti di età compresa tra 1 e 15 anni, affetti da labioschisi, palatoschisi ed esiti di labiopalatoschisi.

I pazienti provengono sono sia italiani, provenienti da Sicilia e Calabria, che stranieri, provenienti da Nigeria e Senegal.La Marina Militare e la Fondazione Operation Smile Italia ONLUS negli otto anni dicollaborazione hanno organizzato in Italia 16 weekend clinic, operando 81 pazienti.L’impegno congiunto, iniziato nel 2010 in occasione della partenza della porterei Cavour per la missione “White Crane” in soccorso alla popolazione di Haiti colpita da un violento terremoto, è stato ufficializzato a Taranto nel 2013 e valorizzato durante il periplo dell’Africa effettuato, tra novembre 2013 e aprile 2014, dalle unità della Marina appartenenti al 30° Gruppo Navale.

Nave Cavour rappresenta la piattaforma operativa ideale per tale progetto grazie alle due sale operatorie attrezzate, alla terapia intensiva, alla sala degenza e al gabinetto odontoiatrico a cui si aggiunge lo staff medico della Marina Militare che collabora attivamente con il team di volontari della Fondazione.

La Marina Militare fornisce i propri mezzi e professionalità al servizio della collettività per attività che superano il concetto “militare”, attraverso le collaborazioni in campo sanitario e nel settore sociale, ambientale e di diffusione della cultura del mare integrandosi pienamente con Enti ed Associazioni non governative. È nel cuore di ogni marinaio il desiderio di aiutare le persone in difficoltà, secondo il motto “Fare del bene, fa bene”.

