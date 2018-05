SOLUZIONI E PERCORSI POSSIBILI PER UNA VERA LOGISTICA 4.0

Scritto da Redazione Eventi, News

MILANO – Procedere in una evoluzione della logistica e delle infrastrutture in ottica di Industria 4.0 non è solo urgente, è inderogabile. Ma quali sono le difficoltà oggettive che le aziende devono fronteggiare per un reale percorso verso l’adozione di modelli di Logistica 4.0? Quali sono le soluzioni possibili, i percorsi attesi e desiderati che le aziende italiane possono compiere?

A queste domande risponde il convegno “Flussi logistici e 4.0: le reali opportunità per le imprese di settore” organizzato il 16 maggio 2018 a Palazzo Stelline di Milano (C.so Magenta 61) da Assologistica Cultura e Formazione (ramo formativo di Assologistica) e NetConsulting cube (società specializzata nel settore delle analisi di mercato e della consulenza ICT).

Casi di eccellenza di Comune di Milano, De Girolami, Kuehne + Nagel, Number1 racconteranno le loro ricette di successo. Engineering, Oracle, Reply Logistic, con Panasonic illustreranno le risposte offerte dalle tecnologie e dalle loro esperienze, mentre GI Group tratteggerà le nuove professionalità richieste. PonyU sarà la startup innovativa presente e lo Studio Tributario e Societario Deloitte, inoltre, svelerà i segreti legati ai temi di super e iper ammortamento nonché degli altri incentivi previsti dal Piano Calenda.

Leggi anche: