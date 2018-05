Port Network Authority of the Southern Adriatic Sea West Adriatic Coast

Port Network Authority of the Southern Adriatic Sea West Adriatic Coast

In occasione della visita istituzionale dell’AdSPMAM a Shanghai, è stata preparata una brochure che prevede gia la produzione delle zes.

“Ti puoi fidare, c’è un’Italia di cui ti puoi fidare, noi avremo le ZES, venite, non siamo più quelli di prima, siamo diversi, c’è un’occasione in cui vi accogliamo, non dovete girare perdendovi nelle giungle delle burocrazie italiane, perchè su questo tavolo c’è la Regione e c’è il Ministero con un suo delegato”.

Prof. Ugo Patroni Griffi, Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico meridionale

Scarica la Brochure completa (tasto destro, salva)

Brochure Shanghai.pdf

© Riproduzione riservata

Leggi anche: