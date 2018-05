Torna anche quest’anno la vela solidale. Al via le iniziative di Conoscersi in regata

BRINDISI – Torna anche quest’anno sul Lungomare Regina Margherita a Brindisi Conoscersi in regata. L’iniziativa che lega la passione per la vela alla solidarietà. Al via la sesta edizione della veleggiata organizzata dall’associazione di promozione sociale “GV3 – a Gonfie Vele Verso la Vita” in collaborazione con con la sezione locale della Lega Navale, il Circolo della Vela Brindisi, l’istituto nautico Carnaro di Brindisi e Sky Service SPA.

Domenica 3 Giugno, le imbarcazioni staccheranno gli ormeggi dal Lungomare brindisino e si cimenteranno in una competizione amichevole tra la diga di Punta Riso e Punta Penne. L’esperienza si appoggerà ad un percorso didattico/formativo che coinvolgerà alcune realtà impegnate nel recupero e nel reinserimento di adolescenti e giovani in difficoltà. Anche alcuni gruppi di ragazzi paraplegici avranno la possibilità di imbarcarsi grazie al sollevatore che l’associazione quattro anni fa ha installato presso l’Autorità Portuale.Il mare non ha barriere, e può essere una esperienza di crescita e di promozione umana per tutti. Questo il messaggio che l’associazione GV3 continua a lanciare coinvolgendo, nelle proprie iniziative, persone con diverse forme di fragilità.

Già numerose sono le iscrizioni all’iniziativa da parte delle associazioni e pertanto si cercano armatori disponibili a partecipare all’evento affinchè nessun ragazzo rimanga a terra. GV3 lancia l’appello a vivere tutti insieme un momento dedicato al mare alla vela e alle pari opportunità.Già numerosissime sono le richieste delle associazioni a partecipare all’evento e, pertanto, con lo scopo di non lasciare a terra nessuno, l’associazione GV3 cerca armatori volontari che possano ospitare sulla propria imbarcazione un gruppo di ragazzi. Le barche che parteciperanno sia alla Veleggiata Solidale che alla regata Brindisi Corfu concorreranno al Trofeo Vela Solidale che sarà consegnato a Corfù all’imbarcazione che arriverà prima in tempo compensato.

Ma le attività della GV3 non si limiteranno all’appuntamento del 3 Giugno; numerose infatti le attività di promozione sociale organizzate nei prossimi giorni, tra cui la realizzazione di un laboratorio didattico per gli alunni della scuola primaria ICS “Paradiso-Tuturano” la mattina del 1 Giugno con la collaborazione degli istruttori della Lega Navale di Brindisi e dell’Istituto Nautico.

Infine una novità: quest’anno nelle sere 1 e 2 Giugno si svolgerà Conoscersi a bordo, le associazioni saranno ospitate a bordo di alcune delle imbarcazioni che parteciperanno alla regata internazionale Brindisi- Corfù. In palio un premio all’armatore che si dimostrerà più simpatico e disponibile.Per dettagli ed iscrizioni www.gv3.org

