QUALE REGOLAZIONE PER I PORTI ITALIANI

Roma, mercoledì 6 giugno 2018 ore 15,00

Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro

Viale David Lubin, 2 – Roma

Villa Lubin, Sala del Parlamentino

La disciplina regolatoria sui porti italiani, anche a fronte delle recenti riforme normative, è evoluta decisamente in questi anni recenti, e il fenomeno “ porto”, per diversi motivi, è divenuto oggetto di interesse da parte di una pluralità di amministrazioni e di autorità, ciascuna delle quali sta esprimendo proprie posizioni relative all’accesso al mercato, ai

modelli organizzativi, ai poteri delle stesse Autorità tradizionalmente preposte alla regolazione e amministrazione dei nostri scali. Il workshop organizzato da Sipotrà intende esaminare questo fenomeno, e le possibili criticità di una “sovraregolazione” – o di una regolazione non coordinata – nei porti italiani.

Programma

15,00

SALUTI

Tiziano Treu, Presidente CNEL

Mario Sebastiani, Presidente SIPoTra

15,20

CONCESSIONI DEMANIALI, CONCESSIONI DI SERVIZI E APPALTI DI OPERE NEI PORTI:

LA NECESSITÀ DI FARE CHIAREZZA

Fabio Cintioli, Università degli studi Internazionali di Roma

15,40

CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI E LAVORI INFRASTRUTTURALI ESEGUITI DAI CONCESSIONARI

DEMANIALI: LA DISCIPLINA APPLICABILE TRA D.LGS. 50/2016, DIVIETO DI GOLD PLATING,

POSIZIONE DEL CONSIGLIO DI STATO E POSIZIONE DELL’ANAC

Francesco Munari, Università degli Studi di Genova e SIPoTra

16,00

ACCESSO ALLE INFRASTRUTTURE: MIT E CONSIGLIO DI STATO VS. ART E AGCM

Stefano Zunarelli, Università di Bologna e SIPoTra

16,20

L’ACCESSO AI SERVIZI PORTUALI: SERVIZI DI INTERESSE GENERALE E ALTRI SERVIZI RESI NEI PORTI

Sergio Carbone, Università degli Studi di Genova

16,40

GLI ASPETTI ECONOMICI DELLE CONCESSIONI PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO

DEMANIALE

Pietro Spirito, Università degli Studi di Napoli ‘Federico II’ e SIPoTra

17,00

INTERVENTI

AGCM*

ART*

ANAC*

MIT*

Comando generale delle capitanerie di porto*

Assoporti*

18,00

DIBATTITO

(*) In attesa di conferma

Si prega di confermare la presenza a info@sipotra.it

