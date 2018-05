Iniziati i lavori di messa in sicurezza della Norman Atlantic nel porto di Bari

BARI – Sono iniziate questa mattina le operazioni prodromiche allo spostamento e messa in sicurezza della Norman Atlantic, la nave ormeggiata nel cuore del porto di Bari dal febbraio 2015. Il relitto verrà spostato, a giorni, presso la banchina n.30, liberando un approdo estremamente operativo per il porto.

Oggi, si è proceduto con il sollevamento della rampa, operazione che terminerà domani. Le attività sono coordinate e dirette dalla Capitaneria di Porto di Bari con il supporto operativo dell’AdSP MAM e sono effettuate dalla ditta che ha vinto l’appalto. Grande soddisfazione esprime il presidente, Ugo Patroni Griffi, che sin dal suo insediamento si è prodigato per restituire allo scalo una banchina strategica, rimuovendo un relitto la cui presenza certamente non giovava all’immagine del porto.

Raggiunto telefonicamente, il C.F. (CP) Gianvito Cassano ha spiegato: “I lavori sono, praticamente, nella parte finale, perchè abbiamo sollevato la rampa, quindi, adesso devono essere finiti tutti i lavori relativi alla chiusura della stagna e della rampa, che dovrebbero ultimarsi entro domani, dopodichè tutti i lavori fatti sono assoggettati al controllo dell’ente tecnico, non appena, immagino che per Sabato ci dicano che tutto è stato eseguito a regola d’arte, la nave dal quel momento potrà essere spostata. Il primo giorno utile per noi è Martedì, condizioni meteorologiche permettendo”.

Salvatore Carruezzo

