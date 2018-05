SEAFUTURE: PRESENTAZIONE IL 6 GIUGNO 2018 ORE 11:30

Scritto da Redazione Italia, News

LA SPEZIA – Il MARE a 360°: sarà lui il protagonista indiscusso di Seafuture. Parlare di tutti gli aspetti del mare per fornire un modello di business che coniughi industria, scienza, tecnologia ed attenzione all’ambiente: questo l’obiettivo di Seafuture 2018.

La manifestazione, che si svolgerà dal 19 al 23 giugno nella Base Navale di La Spezia, organizzata da IBG (Italian Blue Growth, società formata da Distretto Ligure delle Tecnologie Marine, Consorzio Tecnomar Liguria e EIEAD) assieme ad AIAD, Regione Liguria, Blue Hub (Azienda Speciale delle Camera di Commercio delle Riviere di Liguria) ed in collaborazione con Marina Militare, si conferma come evento imprescindibile per chi vive e lavora nell’ambito del MARE, per tutti gli attori internazionali della Blue Economy oltre che l’unico a livello mondiale dedicato all’upgrade e upkeeping delle unità navali con le più sofisticate tecnologie a disposizione.

Nei 9000 mq del prestigioso spazio espositivo tra storici fabbricati dell’Arsenale della Marina Militare spezzino, avranno modo di incontrarsi e confrontarsi PMI e imprese provenienti da tutto il mondo: dal Perù all’India fino ai colossi internazionali come Fincantieri, Leonardo, MBDA, Thales e Naval Group. Ma il successo straordinario sarà garantito dalla presenza di Delegazioni da 40 Paesi stranieri che si siederanno al tavolo delle aziende dando vita ad avanzati incontri bilaterali.

La parte congressuale si svilupperà nei quattro giorni dell’evento con conferenze di ampio respiro sui più svariati aspetti dell’economia del mare associati a seminari e workshop di alto profilo scientifico che affronteranno le tematiche tecniche di interesse marittimo, militare e duale.

Tutti i protagonisti saranno uniti sotto l’egida di Seafuture per promuovere la Blue Growth, la strategia di supporto per una crescita sostenibile indicata dalla Comunità Europea.

Saranno Cristiana Pagni Presidente IBG, l’Ammiraglio Gianfranco Annunziata Vice Capo III Reparto Stato Maggiore della Marina e project officer di Seafutre a presentare l’edizione 2018 nel corso della conferenza stampa in programma il 6 giugno alle 11,30 presso il Circolo Ufficiali Marina Militare di La Spezia.

Darà il saluto di benvenuto l’Ammiraglio Giorgio Lazio Comandante del Comando Marittimo Nord, saranno inoltre presenti i rappresentanti delle Istituzioni locali e nazionali e le principali aziende sponsor che hanno supportato la manifestazione.

Leggi anche: