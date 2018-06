LA MARINA MILITARE DAL 19 AL 23 GIUGNO AL SEAFUTURE 2018

LA SPEZIA – Dal 19 al 23 giugno, la Marina Militare sarà protagonista al SEAFUTURE 2018 di La Spezia con numerose attività culturali e promozionali legate alla storia, al mare e alla marittimità della Forza Armata.La 6^ edizione del SEAFUTURE, si sviluppa all’interno di un’area di 9000 metri quadrati dell’Arsenale Militare di La Spezia e riceverà quest’anno ben 143 espositori e 41 delegazioni estere. Questa vetrina internazionale delle eccellenze della blue-economy, rappresenta un’occasione rilevante anche per la Forza Armata che opera in stretta connessione con l’industria della Difesa per la valorizzazione dei prodotti navali italiani.

In tale contesto, la Marina Militare che da sempre promuove temi di interesse comune legati alla tutela dell’ambiente marittimo, la ricerca tecnologica e la valorizzazione del mare quale risorsa imprescindibile per il nostro Paese e per l’economia mondiale, all’interno della propria area dedicata svolgerà diverse attività di carattere storico, ambientale e divulgativo, con mostre e laboratori dedicati alle capacità di esplorazione subacquea e alla cultura marinaresca.

Mercoledì 20 giugno si inizierà alle ore 9:00 con un seminario dedicato alla formazione continua professionale per giornalisti, dal titolo “La comunicazione integrata della Marina”. A seguire, una conferenza stampa, su Nave Vespucci, sulle Campagne di Istruzione 2018 delle navi scuola. Alle ore 15:00 Inaugurazione della mostra storica “La Regia Marina e la Grande Guerra, terra, cielo, mare e arte – Uomini di mare e di guerra 1915-1918”.Giovedi 21 giugno alle ore 10:30 si terrà la conferenza “Da Noè alle portaerei” (evoluzione del rancio a bordo delle Unità Navali) e alle ore 11:30 sarà presentato il libro Geopolitica del Mareedito da MURSIA alla presenza di alcuni autori. Nel pomeriggio, alle ore 15:00, si terrà la conferenza “Mare mostro, un mare di plastica” in collaborazione con MAREVIVO.

Venerdì 22 giugno alle ore 10:00 in programma la Conferenza “Lega Navale Italiana: una realtà d’epoca… calata nel presente e nel futuro” e alle ore 11:00 la Conferenza su “Capacità idrografiche e d’intervento subacqueo della Marina Militare”. Nel pomeriggio, alle ore 15:00 Conferenza “Dalla radio di Guglielmo Marconi ai messaggi cifrati. L’opera della Marina Militare” e laboratori per bambini di scuola di nodi ed esercitazione bandiere.

