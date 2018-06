MARINA MILITARE: PRESENTATE LE CAMPAGNE D’ISTRUZIONE2018 A BORDO DEL VESPUCCI

News

LA SPEZIA – Oggi a bordo di nave Amerigo Vespucci, in sosta presso l’Arsenale Militare di La Spezia in occasione dell’importante evento internazionale SEAFUTURE, alla presenza del Capo di Stato Maggiore della Marina, ammiraglio Valter Girardelli, sono state presentate le campagne d’istruzione 2018 che a breve vedranno protagonisti sulle navi scuola gli allievi degli Istituti di Formazione della forza armata.

Nave Vespucci porterà nuovamente il tricolore in Nord Europa, mentre nave Palinuro si addestrerà in Mediterraneo Centrale, spingendosi fino in Mar Nero. Nave De La Penne si spingerà oltre le “colonne d’Ercole” per toccare le sponde atlantiche dell’Africa Centrale, mentre le unità a vela minori Orsa Maggiore, Caroly e Corsaro II, graviteranno nel Mediterraneo Centrale ed Occidentale.

