AD ANCONA AL VIA I LAVORI IN BACINO PER “SEVEN SEAS SPLENDOR”

Scritto da Redazione Italia, News

TRIESTE – Si è svolta oggi presso lo stabilimento di Ancona la cerimonia di impostazione in bacino di “Seven Seas Splendor”, la seconda nave da crociera extra lusso che Fincantieri realizzerà per la società armatrice Regent Seven Seas Cruises, brand del gruppo Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. La consegna è prevista per il 2020. Per la società armatrice, tra gli altri, era presente Jason Montague, Presidente e CEO di Regent Seven Seas Cruises, accolto da Giovanni Stecconi, Direttore dello stabilimento Fincantieri di Ancona.

Come la gemella “Seven Seas Explorer”, consegnata da Fincantieri presso lo stabilimento di Sestri Ponente (Genova) nel 2016, la nuova unità avrà 55.000 tonnellate di stazza lorda e potrà ospitare a bordo 750 passeggeri. Sarà costruita adottando le più avanzate tecnologie in tema di protezione ambientale. L’allestimento sarà particolarmente ricercato e sarà prestata molta attenzione al comfort per i passeggeri.

“Seven Seas Explorer ha ottenuto notevoli consensi sin dal suo debutto nel 2016 come la nave più lussuosa mai costruita. La sua gemella, Seven Seas Splendor, si basa su questo successo, cercando di perfezionare ulteriormente l’idea di lusso senza compromessi sul mare”, ha dichiarato Jason Montague, Presidente e Amministratore delegato di Regent Seven Seas Cruises. “Nella continua ricerca per superare le aspettative dei nostri ospiti stiamo creando un’opera d’arte, da prua a poppa. Ovunque ti volti su Seven Seas Splendor sarai circondato da eleganza, comfort e accoglienza”.

Luigi Matarazzo, Direttore New Building-Direzione Navi Mercantili di Fincantieri, ha dichiarato: “Avere l’opportunità di collaborare per la seconda volta con un armatore come Regent Seven Seas Cruises è motivo di grande soddisfazione, perché significa aver soddisfatto le aspettative di una società che ha fatto della qualità e della ricercatezza le cifre distintive della propria attività. Sono certo che questa costruzione rappresenterà un altro successo per il nostro stabilimento di Ancona, che conferma la missione nel segmento delle navi di lusso di media dimensione, ma anche per il Gruppo Fincantieri, sempre più leader del mercato crocieristico”.

Fincantieri ha costruito dal 1990 ad oggi 85 navi da crociera (di cui 62 dal 2002), mentre altre 42 unità sono in costruzione o di prossima realizzazione negli stabilimenti del gruppo.

