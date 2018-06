Profumo di Legno: tutti gli appuntamenti organizzati dal Circolo Velico Ravennate

Scritto da Redazione Eventi, News

MARINA DI RAVENNA – Nell’ambito del programma della regata Profumo di Legno, il Circolo Velico Ravennate, organizzatore dell’evento, annuncia altri due importanti appuntamenti aperti al pubblico.

Sabato 30 giugno, alle ore 18.30, presso la sede del circolo, si svolgeranno infatti due incontri per ripercorrere la storia del sodalizio bizantino.

In Barca con Raul: un ricordo di Raul Gardini armatore, con i ragazzi che hanno fatto parte dei suoi equipaggi e l’amico Vanni Balestrazzi. Non mancheranno Tommaso Chieffi e Andrea Merani, protagonisti sul Moro di Venezia durante l’America’s Cup di San Diego, Alberto Perdisa, impegnato sul Maxi IOR, e altri che vorranno partecipare portando il loro contributo. Una dimensione intima per ricordare un marinaio vero;

Strale, 50 anni di piccole storie di una grande barca ravennate: il giornalista Antonio Vettese curerà la presentazione del libro dedicato allo Strale. Il ricavato della vendita delle copie del libro andrà all’associazione Marinando.

