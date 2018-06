E’ in edicola il nuovo numero de Il Nautilus

Scritto da Redazione Italia, News

BRINDISI – In questo numero de Il Nautilus lo speciale è dedicato ad Assologistica e alle idee per il futuro messe insieme dall’associazione di categoria: le commissioni interne hanno espresso i loro orientamenti in maniera dettagliata e su questo tracciato si disegnano le decisioni future.

All’interno di questo numero troverete anche tante informazioni sui porti di Livorno, Piombino, Trieste, Civitavecchia, Venezia e Genova ma anche le direttive internazionali sull’utilizzo di Gnl per uso energetico e la Brexit.

Scarica il PDF (Tasto destro, salva con nome)

A13N2.pdf

Leggi anche: