La Puglia, “Ospite d’onore” alla Fimar

Brindisi-Si è svolta, nella sala conferenze della Camera di Commercio di Brindisi, una conferenza stampa per presentare la partecipazione della Puglia all’unica fiera internazionale dell’Italia in Brasile, la Fimar. Fira Internazionale dell’Economia del Mare, dal 4 al 6 Ottobre 2018 a Florianpolis, satato di Santa Catarina in Brasile, dove si parlerà di economia del mare con la partecipazione delle aziende del settore nautico del nostro territorio.

Durante la conferenza è intervenuto il promoter di Fimar e rappresentante del Governo di Santa Caterina per la Nautica con l’Italia, Domenico Calabria:”Dal 4 al 6 Ottobre, nella città di Florianpolis, satato di Santa Catarina in Brasile, uno stato molto famoso ed importante soprattutto per il turismo e per la nautica, è il secondo stato del Brasile per quanto riguarda l’attrazione del turismo. Il Brasile non è solo Rio de Janeiro. Noi, grazie ad un accordo, che nel 2102 è stato fatto dal nostro Ministerto Mise (Ministero dello Sviluppo Economico) ed UCINA con il Governo di Santa Caterina, che oggi qui rappresento, abbiamo creato un evento importantissimo che riguarda un gemellaggio concreto tra il business italiano e quello brasiliano. E’ nata la Fimar, l’unica fiera italiana, fuori dall’Italia, che viene fatta in Brasile interamente dedicata alla nautica italiana. Una soddisfazione perchè siamo già alla terza edizione, una soddisfazione perchè, in gebnere, questi protocolli d’intesa non sempre portano dei risultati, invece noi, in questi anni, abbiamo già fatto almeno sette o otto missioni di interscambio tra l’Italia ed il Brasile, coinvolgendo anche, non solo il nostro Stato ma anche altri stati tipo Rio de Janeiro e San Paolo”.

Matteo Dusconi, in rappresentnza di Assonautica e partner dell’evento:”Siamo qui a Brindisi per presentare Fimar, una fiera che non è una fiera ma una vetrina della nautica italiana in Brasile. Lo abbiamo già fatto per due edizioni, nel 2015 e nel 2016, abbiamo portato le aziende migliori della nautica italiana per far sì che si instaurasse un ponte tra l’Italia e il Brasile. Certamente il Brasile è lontano ma molto vicino all’Italia, perchè l’Italia è l’eccellenza della Nautica, e Brindisi è la capitale della Nautica pugliese. Quindi la presentazione, oggi, qui, di Fimar, è esattamente la ricostruzione di un ponte della Nautica italiana in Brasile”.

Alfredo Malcarne, presidente della Camera di Commercio di Brindisi:”C’è grande condivione di obiettivi e percorsi tra tre camere di commercio quali Bari, Taranto e Brindisi, in particolare abbiamo attivato un progetto di attività di internazionalizzazione dedicato al comparto nautico e che proverà a mettere insieme, da una parte le -expertise pubbliche-, le camere di commercio, le istituzioni, rappresentative dell’economie del mare e quindi l’Assonautica italiana e dall’altra le attività di sensibilizzazione nei confronti delle imprese attraverso seminari ed attività mirate per l’accompagnamento sui mercati internazionali. Un obiettivo del nostro progetto è, ovviamente, il mercato brasiliano”.

Giuseppe Danese, Presidente del Distretto Nautico della Puglia:”questa è una fiera un po’ particolare, non il classico workshop, ma è un icontro in cui le aziende realmente possono tornare, nella propria sede, con una cosa che è più potente dal punto di vista commerciale, cioè l’informazione. Uno scambio di B2B mirato, con dei focus particolari sul settore produttivo, percui l’utente, l’azienda, tornerà a casa con iformazioni da svluppare in risultati concreti. Una fiera che abbraccia a trecentosessanta gradi tutto il settore nautico, dalla cantieristica alla commercializzazione, e soprattutto alla portualità turistica che è il nostro fiore all’occhiello”.

Giuseppe Marasco di Perautomotive, ha esposto il progetto dell’applicazione Pan-Pan NauticaRicambiOmnia:”Da questa esperienza ci aspettiamo una conferma della bontà del prodotto che abbiamo già presentato in altre circostanze qui a Brindisi. Ci aspettiamo un interesse internazionale, già manifestato dall’America, e che sia di buon auspicio anche per poter insistere e quindi fare tutti gli ulteriori passi ed aggiustamenti e migliorie che, naturalmente, man mano che il tempo passa, sia il mercato che noi, riteniamo siano importanti realizzare”.

Stefania Mandurino, di PugliaPromozione, in rappresentanza della Regione Puglia:”Queste sono iniziative che diventano fondamentali all’interno di un percorso di crescita complessivo, e possono avere una visione di -lungo periodo-. Aziende che lavorano nella Nautica ma anche tutte queste realtà delle marine, delle darsene, che fino a poco fa erano un po’ un’utopia per noi, e tutto ciò che gira intorno all’economia al mare, per una regione come la Puglia, è fondamentale e sono sicura che ci darà grandissime soddisfazioni. L’abbinamento con la promozione territoriale è fondamentale, da noi c’è stata una crescita del del settore turistico di un certo tipo perchè si è fatta una scelta strategica, cioè quella di abbinare il prodotto turistico, l’offerta turistica, l’impresa turistica, alla valorizzazione delle risorse territoriali. Abbiamo puntato sul legame con le imprese, ma le imprese stesse, anche quelle non turistiche, hanno compreso come abbinarsi alla Puglia, al Salento e ai brand territoriali dando così il vero valore aggiunto”.

Salavatore Carruezzo





