SECONDO YCCS CLEAN BEACH DAY CON LA SCUOLA VELA DEL CLUB

Scritto da Redazione Italia, News

PORTO CERVO – Si sono ritrovati questa mattina alle ore dieci presso la spiaggia del Giglio i bambini della YCCS Sailing School per lo YCCS Clean Beach Day. L’evento organizzato dallo Yacht Club Costa Smeralda in sinergia con la Fondazione One Ocean, è il secondo appuntamento di pulizia delle spiagge del 2018.

Ad aprire la mattinata è stato Daniele Nanni, istruttore della Scuola Vela e testimonial One Ocean, che ha presentato la Charta Smeralda sensibilizzando i futuri velisti su quanto il tema dell’inquinamento marino sia diventato centrale e possa avere delle ripercussioni importanti sulla vita di tutti i giorni. Daniele Nanni attraverserà l’Atlantico testimoniando i valori della Fondazione nella regata MiniTransat del 2019 a bordo della sua ITA 659 Audi e-tron.

I bambini della YCCS Sailing School con l’istruttore e testimonial One Ocean, Daniele Nanni.Dopo una breve spiegazione su come differenziare i rifiuti presenti in spiaggia, gli oltre venti bimbi della Scuola Vela e altri presenti, in totale una quarantina di persone, hanno iniziato la pulizia nella spiaggia del Giglio dove sono state rinvenute soprattutto microplastiche.

Un recente report realizzato dal WWF e diffuso l’8 giugno 2018 in occasione della Giornata mondiale degli Oceani, riporta che la concentrazione di microplastiche nel Mediterraneo ha segnato il record di 1,25 milioni di frammenti per chilometro quadrato, quasi 4 volte superiori a quelle registrate nell’”isola di plastica” del Pacifico settentrionale. Nel nostro mare ogni anno finiscono tra le 70 e le 130 mila tonnellate di microplastiche e tra le 150 e le 500 mila di macroplastiche.

Il Commodoro YCCS Riccardo Bonadeo ha commentato così: “La giornata di oggi è stata un’occasione perfetta per diffondere la cultura di sostenibilità ambientale e rispetto del mare verso le nuove generazioni. Eventi come questi non saranno mai troppi, considerati i dati allarmanti riguardo l’inquinamento ambientale. Ringrazio le realtà locali nostre vicine per la loro collaborazione e supporto a questo secondo appuntamento dello YCCS Clean Beach Day.”

Il Comune di Arzachena, Smeralda Holding, IGY Marinas e il Consorzio Costa Smeralda presenti all’evento con il rispettivo staff hanno anche supportato la manifestazione dal punto di vista logistico e comunicativo.

Leggi anche: