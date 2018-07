Investimenti per 118 milioni di euro per i porti di Venezia e Chioggia

Scritto da Redazione Italia, News

VENEZIA – Per i porti di Venezia e Chioggia (Venezia) saranno stanziati tra 2019 e il 2021, 118 mln di euro che si aggiungono ai 215 per interventi già avviati.

Lo ha deciso il Comitato di gestione dell’Autorità di sistema portuale dell’Adriatico settentrionale presieduto da Pino Musolino.

Il piano prevede investimenti per il miglioramento dell’accessibilità marittima nei porti di Venezia e Chioggia (35 mln di euro). In particolare, nel porto di Venezia, sono previsti importanti lavori di manutenzione e di ripristino delle opere di marginamento delle casse di colmata lungo il canale Malamocco-Marghera con un costo complessivo di 23,5 mln di euro.

Quindi 9 mln di euro saranno destinati agli escavi del canale Malamocco-Marghera, dei canali portuali interni e dei bacini di evoluzione a quota prevista dal Piano Regolatore portuale (Prp).

Nel porto di Chioggia sono previsti escavi per un importo di 3 mln di euro. I lavori interesseranno soprattutto la zona banchine Val da Rio e il canale di accesso al Porto. Le attività comprenderanno una campagna d’indagine per la caratterizzazione dei fanghi che consisterà in 225 sondaggi con prelievo di sedimento da analizzare chimicamente.

Leggi anche: