Nave ITALIA: da Praga 15 bambini da curare con la terapia dell’avventura

Scritto da Redazione Italia, News

PRAGA – Da Praga al mare italiano, per un viaggio che cura l’anima e lo spirito: un’avventura unica che 15 bambini della Repubblica Ceca che hanno superato malattie oncologiche o altri disagi potranno vivere a bordo di Nave ITALIA, il brigantino più grande del mondo messo a disposizione dalla Fondazione Tender To Nave ITALIA Onlus. Costituita nel 2007 dalla Marina Militare e dallo Yacht Club Italiano, la Fondazione ha lo scopo di promuovere la cultura del mare e della navigazione come strumenti di educazione, formazione, riabilitazione, inclusione sociale e terapia.

Lo scorso anno per la prima volta il progetto di Nave ITALIA ha varcato i confini nazionali, ospitando a bordo bambini provenienti dalla Repubblica Ceca. Un’esperienza estremamente positiva, che si rinnova quest’anno ancora in collaborazione con l’Ambasciata d’Italia a Praga coadiuvata dall’Associazione Chance4Children, che dal 1997 è uno dei maggiori operatori benefici in Repubblica Ceca, e grazie al sostegno della fondazione Nadace CEZ. Come ha sottolineato l’Ambasciatore italiano in Repubblica Ceca, Aldo Amati, “l’interazione tra pubblico e privato nel sostenere questo progetto è un risultato straordinario perché offre un’opportunità unica a bambini che meritano di vivere un’esperienza gioiosa dopo sofferenze di vario genere. Sono particolarmente orgoglioso che l’iniziativa abbia assunto una cadenza annuale entrando di fatto nella panoplia degli eventi bilaterali che si ripetono e arricchiscono i rapporti tra l’Italia e la Repubblica Ceca”.

L’obiettivo dell’iniziativa è di regalare a 15 bambini che hanno superato malattie oncologiche o disagi sociali un’esperienza speciale, capace di far ritrovare un atteggiamento positivo e propositivo nell’affrontare i piccoli ostacoli quotidiani, accrescendo l’autostima e la capacità di agire e scegliere in maniera indipendente. Una vera e propria terapia dell’avventura, dove gioco, divertimento e avventura diventano la chiave per sfidare il mare, ma soprattutto vincere se stessi e i propri limiti. Durante il viaggio gli ospiti a bordo saranno coinvolti nella realizzazione di uno spettacolo che sarà messo in scena in favore di altri piccoli malati.

Dopo lo sbarco infatti, in sintonia con lo spirito di solidarietà e condivisione che anima Nave ITALIA, il 4 agosto gli ospiti della Repubblica Ceca visiteranno l’Ospedale Istituto Giannina Gaslini di Genova dove si esibiranno di fronte ai bambini ricoverati e porteranno ai meno fortunati alcuni regali preparati durante la navigazione. Il progetto, patrocinato dall’Istituto Italiano di Cultura di Praga e dai Ministeri della Salute e degli Affari sociali della Repubblica Ceca, è reso possibile grazie alla generosità di: Nadace CEZ, Czech Airlines, Prague Airport, Caritas Roma, Associazione culturale Alfredo Diomede, Terravision, Atevere s.r.o. e Atrani s.r.o.

