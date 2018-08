INIZIATIVA HSA e COMSUBIN PER L’IMMERSIONE A PORTO VENERE DI 55 SUB DISABILI

Scritto da Redazione Italia, News

PORTO VENERE – Un trionfo di gioia per tutti, un vero record! Immersioni, sorrisi, emozioni e abbracci tra vecchi e nuovi amici. Non ci sono parole per esprimere la felicità e la soddisfazione dei partecipanti.

Dopo la cerimonia di apertura, in cui sono intervenuti il Presidente HSA Italia Aldo Torti, il comandante del Comsubin Contrammiraglio Paolo Pezzutti, il Capo Nucleo Informazione del Comsubin comandante Giampaolo Trucco e il Sindaco di Porto Venere Matteo Cozzani, i partecipanti hanno letteralmente invaso lo specchio d’acqua antistante la grotta Byron. In immersione oltre 230 persone tra subacquei disabili, Istruttori e staff HSA, Incursori e Palombari della Marina Militare Italiana: un fiume in piena di bolle!

Professionalità, competenza, integrazione e alto valore sociale è quello che traspare in tutti gli eventi organizzati da HSA; valori questi che sono anche espressione dei tanti club e scuole HSA intervenute, che rappresentano uno spaccato del vasto movimento HSA.

Leggi anche: