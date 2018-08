OPERAZIONE ANTIPIRATERIA “ATALANTA”:CONTINUA LA MISSIONE CON LA FREGATA MARTINENGO

Scritto da Redazione Italia, News

TARANTO – L’11 agosto la Fregata Europea Multi Missione (FREMM) Federico MARTINENGO è entrata a far parte del dispositivo internazionale di antipirateria “ATALANTA” dispiegato in Oceano Indiano a tutela degli interessi nazionali ed europei sostituendo l’unità della stessa classe Carlo MARGOTTINI.

L’Unità navale della Marina Militare è partita il 6 agosto da Taranto e a salutare l’equipaggio, oltre a parenti ed amici, era presente il Comandante in Capo della Squadra Navale, ammiraglio di squadra Donato Marzano.

Nave Martinengo sarà impegnata a garantire la presenza e sorveglianza per la salvaguardia delle linee di traffico marittimo di interesse nazionale nel Corno d’Africa e nell’Oceano indiano in stretta collaborazione con nazioni alleate e amiche. Al contempo questa attività permette di garantire una qualificata presenza in Paesi dell’area con cui l’Italia intrattiene importanti rapporti politico-diplomatici, economici e di attività di cooperazione militare.

