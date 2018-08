MARINA MILITARE: LA NAVE SCUOLA CORSARO A PALMA DE MALLORCA DAL 12 AL 19 AGOSTO

News

PALMA DI MAIORCA – Questa mattina la nave Scuola Corsaro II della Marina Militare è approdata nel porto di Palma De Mallorca (Spagna), dove rimarrà fino al 19 agosto.La sosta si inquadra nell’ambito della campagna addestrativa a favore degli Campagna d’Istruzione a favore di 9 aspiranti guardiamarina del corso Ateires dell’Accademia Navale di Livorno.

Durante la tappa a Palma de Mallorca, nave Corsaro II – realizzata interamente in legno mogano e teak nel 1960 – parteciperà alla XXIV edizione della regata “Illes Balears Classics – Vela Clasica Mallorca”, prestigiosa competizione organizzata dal Club De Mar di Palma De Mallorca riservato alle imbarcazione a vela d’epoca e classiche nel Mediterraneo.Durante la Campagna d’Istruzione, i giovani Ufficiali del corso Ateires si addestrano a rafforzare lo spirito di squadra tipico di chi va per mare, assicurando incarichi operativi a bordo per l’intero periodo della campagna d’istruzione.

La campagna d’istruzione di nave Corsaro II continuerà nel Mar Tirreno e Mar Ligure, e vedrà la nave scuola attraccare in diversi porti italiani, concludendo la navigazione il 22 settembre a Portoferraio. Essa ha lo scopo di applicare gli insegnamenti teorici acquisiti dagli Aspiranti Guardiamarina durante l’anno trascorso in Accademia Navale e acquisire esperienza marinaresca, ricca di valori etici, con cui essi si relazioneranno quotidianamente.

