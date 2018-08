Cala de’ Medici ospita la VII edizione del Trofeo Rotary Pesca amici

ROSIGNANO – Domenica 19 agosto la piazza del Borgo Commerciale del Porto turistico di Rosignano Marina Cala de’ Medici ospiterà un evento che coinvolgerà l’intero territorio, ma soprattutto gli amanti del mare, della pesca ed ancor più della solidarietà. L’evento, il Trofeo Pesca amici, giunto alla settima edizione, è promosso da due club Rotary, il RC di Rosignano e il R.Eclub Due Mondi di Spoleto, uniti nell’organizzazione di un incontro di pesca dalla barca, con tecnica libera, che avrà inizio alle ore 7.00 e terminerà alle ore 11.

Alle ore 12.00 prevista la premiazione e un pranzo a buffet per i pescatori, i loro amici e tutti coloro che desiderano sostenere le due associazioni onlus locali a favore delle quali sarà devoluta l’intera somma raccolta con le quote d’iscrizione: l’Associazione La sorgente del Villaggio, impegnata nella distribuzione quotidiana di pasti e pacchi viveri a famiglie del Comune di Rosignano Marittimo, e l’Associazione Salviamo le Secche di Vada, che si occupa della realizzazione di progetti in favore della valorizzazione e protezione dei fondali prospicienti il litorale locale.

“Aprire le porte ad iniziative di questo tipo significa mostrare sensibilità ai temi che toccano il territorio, come appunto l’ambiente e le persone che lo abitano, e vedere che Enti, Istituzioni, negozianti, ma anche semplici privati sono parte integrante di questo progetto significa che la solidarietà è possibile, non solo a parole. Al Patrocinio del Comune di Rosignano, si sommano i preziosi premi messi in palio per l’incontro di pesca donati dai vari sostenitori dell’evento.

Non mancheranno gli ospiti di eccellenza, tra tutti Saverio Rosa, campione mondiale di pesca dalla barca e protagonista di numerosi documentari destinati alle piattaforme TV SKY. Ci auguriamo che possa rinnovare la sua partecipazione, come lo scorso anno, anche Carlo Conti, noto non solo per la sua fama televisiva, ma anche per l’amore per la nostra costa”, ci riferisce il Prof. Marco Agujari, Past President del Rotary Eclub due mondi.

“Ospiteremo volentieri il Trofeo Pesca amici per poter offrire il nostro contributo ad un’iniziativa di cui sicuramente condividiamo gli scopi: solidarietà e sostegno a progetti di tutela ambientale. Ci auguriamo che l’iniziativa sia partecipata e facciamo i nostri migliori auguri per il suo successo”, commenta Matteo Italo Ratti, AD e Direttore portuale del Cala de’ Medici.

