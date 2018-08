MARINA MILITARE: LA NAVE SCUOLA PALINURO in sosta A BATUMI DAL 23 AL 26 AGOSTO

BATUMI – Oggi la nave scuola Palinuro della Marina Militare è approdata nel porto di Batumi (Georgia) dove resterà in sosta fino al prossimo 26 agosto.Nave Palinuro è impegnata nella 54ª Campagna d’istruzione e imbarca 33 allievi marescialli del corso “Kratos” della Scuola Sottufficiali di Taranto che, a bordo dell’unita navale, apprenderanno le scienze nautiche e marinaresche acquisendo così una conoscenza diretta delle varie attività associate all’esercizio della professione dell’“andar per mare” in modo da radicare un’adeguata padronanza e confidenza con il futuro ambiente di lavoro.

L’unità è partita lo scorso 23 luglio dal porto di Taranto e dopo aver fatto sosta a Kos, Istanbul, Costanza ed ora Batumi, farà poi sosta a Cefalonia per poi rientrare in Italia a Reggio Calabria ed infine a Livorno, dove gli allievi marescialli sbarcheranno a conclusione della campagna addestrativa.

Durante la campagna d’istruzione 2018 nave Palinuro porta con sé la bandiera del Gaslini di Genova, donata alla nave dal presidente dell’Ospedale pediatrico lo scorso 17 maggio a La Spezia, in occasione degli 80 anni dell’istituto.

