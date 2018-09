Naples Shipping Week dal 24 settembre

NAPOLI – Prende il via il prossimo 24 settembre la 3a edizione della settimana napoletana dello shipping: settimana, dal 23 al 28 settembre prossimi, all’insegna della “filosofia blu” con eventi scientifici e culturali aperti alla cittadinanza e promossi da Università, Enti di Ricerca e Associazioni. Possiamo dire che tutto il 2018 è stato l’anno del “blu” e lo shipping internazionale è testimone importante; dalle costruzioni navali con nuovi materiali alla combustione di motori navali per la riduzione dei gas serra; oltre alle nuove rotte impostate sulla sostenibilità blu dell’ambiente marino.

Si parte con il seminario dedicato alla “Ricerca marina a supporto della sostenibilità blu” che vedrà impegnati la Stazione Zoologica Anton Dohrn e il Cluster Tecnologico Nazionale per la Crescita Blu: si parlerà di fioriture algali tossiche e di restauro degli ecosistemi marini, di aree marine protette e dell’importanza di una idrografia dedicata alla Crescita Blu.

Il Comune di Napoli sarà impegnato su un forum riguardante la “Formazione e lavoro nel mondo marittimo”, sottolineando l’importanza dei lavori sul mare e con il mare per una città, quella di Napoli, che voglia traguardare obiettivi di sviluppo economico partendo proprio dal mare e dal suo porto. Un altro importante evento sarà l’incontro internazionale di storia marittima: “Gli arsenali del Mediterraneo – Per una storia di aree portuali”; come pure il seminario “Il Cantiere navale oggi: prospettive, opportunità, certezze” con l’esperienza di Fincantieri che analizzerà la situazione dei cantieri navali oggi. Alla luce delle novità legislative e delle principali implicazioni organizzative e gestionali per l’intero cluster marittimo portuale internazionale, si parlerà di “Management innovation and regulatory framework for the environmental sustainability seaports”,organizzato dall’Università degli Studi di Napoli Parthenope.

Non saranno trascurate le sfide urbanistiche che le”città dello shipping” e i sistemi urbani complessi dovranno affrontare nei prossimi anni; argomenti oggetto della conferenza internazionale su “The future of shipping cities: Maritime perspectives for urban challenges in Port Cities”, organizzata da CNR-IRISS e RETE. L’Autorità di Sistema Portuale del Tirreno Centrale, con le società SRM e ACEN, sarà impegnata con un focus sul Mezzogiorno dedicato alla competitività portuale dopo l’introduzione delle ZES. Inoltre, si parlerà di dragaggi portuali e nuove tecnologie; come pure delle tecnologie digitali, sempre dirompenti nello shipping e scenari futuri per gli armatori.

Un calendario pieno che vedrà la conclusione nel Forum internazionale, X edizione di PORT&SHIPPINGTECH, dedicato all’innovazione tecnologica per lo sviluppo del settore marittimo e della logistica, che si svolgerà il 27 e 28 settembre prossimi. La NAPLES SHIPPING WEEK nasce grazie alla partnership instaurata tra il Propeller Club Port of Naples che aggrega tutti i principali rappresentanti del Cluster marittimo e ClickutilityTeam società leader nazionale nell’organizzazione di eventi. Il programma dettagliato degli eventi può essere consultato sul link (www.nsw.com) della Naples Shipping Week.

Abele Carruezzo

