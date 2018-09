Gianluca Bozzetti: a Brindisi, l’Università del Mare

Bari-”C’è l’interesse da parte dell’Università a creare un tavolo tecnico per realizzare, l’idea lanciata dall’Assessore Regionale Gianluca Bozzetti, una vera e propria Università del Mare, da realizzarsi e insediarsi nella città di Brindisi, forse tra le città portuali della Puglia è l’unica città-porto, perchè ha un porto naturale storicamente di straordinaria importanza”. Con questa dichiarazione, il presidente dell’Autorità di Sistema Poruale del Mare Adriatico Meridionale, il prof. Ugo Patroni Griffi rende noto che il Dipartimento di Economia Imprese Marketing dell’Università di Bari intende collaborare con le istituzioni brindisine per lo sviluppo, a Brindisi, dell’istituzione dell’Università del Mare. Continua :”Pensiamo che lo sviluppo economico non possa essere scisso dallo sviluppo culturale e formativo”.

Il Consigliere Regionale Gianluca Bozzetti dichiara :”Siamo, ovviamente, contenti che sia stato colto finalmente l’invito a ragionare, ad iniziare a parlare per il futuro della città attraverso un modello di sviluppo differente che ovviamente, dal nostro punto di vista, è quello sul puntare sul turismo, il mare, il porto e soprattutto i giovani con un’università di indirizzo nautico proprio per la città di Brindisi. Sono molto contento che oggi il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale abbia colto il mio invito e presto, anche con l’Università del Salento, convocheremo un tavolo tecnico per discutere concretamente sulla fattibilità e la realizzazione di un’università nautica per il territorio brindisino”.

Poi risponde su quale potrebbe essere l’ubicazione ideale di questa Università:”Forse è un po’ prematuro parlarne, ovviamente il sogno, come fino a qualche tempo fa era un sogno solo parlare di un’università nautica, è riuscire a portare la sede nel Castello Alfonsino, sarebbe una naturale ubicazione e ci sono dei fondi già messi a disposizione per la ristrutturazione e la messa in sicurezza. Ci sono gia delle foresterie, ci sono zone adibite ad aule, quindi probabilmente si riuscirebbe gia nell’immediato a concretizzare qualcosa. Sono sogni, ipotesi, però che si iniziano a concretizzare con questo tavolo tecnico in prospettiva futura”.

Salvatore Carruezzo

