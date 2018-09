IL CACCIATORPEDINIERE DURAND DE LA PENNE A CASABLANCA DAL 13 AL 16 SETTEMBRE

CASABLANCA – Ieri 13 settembre 2018 il Cacciatorpediniere Luigi Durand de la Penne della Marina Militare è arrivato nel porto di Casablanca (Marocco), dove sosterà fino al prossimo 16 settembre 2018. Si tratta della sesta tappa della Campagna d’Istruzione 2018 che vede a bordo i 123 allievi della 2ª classe dell’Accademia Navale.

I 123 allievi ufficiali a bordo della nave continuano cosi il proprio percorso di crescita professionale, iniziato lo scorso anno a bordo della nave scuola Amerigo Vespucci, e grazie a questo periodo vivono per la prima volta un’esperienza di imbarco strettamente operativa che rafforza in loro i valori fondanti della Marina Militare Italiana. Durante le soste in porto, sono previsti eventi che favoriscono la vicinanza dell’equipaggio e degli stessi allievi con le realtà dei paesi visitati, per favorire anche la reciproca conoscenza con i rappresentanti delle autorità e delle forze armate locali.

La sosta del De La Penne nel paese nordafricano conferma inoltre l’importanza del legame di collaborazione esistente anche con il nostro Paese, che si traduce ad esempio nel modello “Virtual-Regional Maritime Traffic Centre sub-regionale – 5+5 Network” per favorire lo scambio di dati relativi al traffico marittimo mercantile.

Nave Durand de la Penne è partita da Taranto il 23 luglio scorso e, dopo lo scalo marocchino, proseguirà la navigazione verso Portoferraio (Italia), prima di ormeggiare a Livorno il 22 settembre con le altre navi scuola della Marina Militare e concludere le Campagne d’Istruzione 2018.

