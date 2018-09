LA MARINA MILITARE PRESENTE ALLA “NAPLES SHIPPING WEEK”

NAPOLI – La Marina Militare sarà presente a Napoli nell’ambito della manifestazione NAPLES SHIPPING WEEK 2018 con una serie di attività culturali e promozionali, sia a terra che a bordo di Nave Vespucci e di Nave Rizzo.

Giunto quest’anno alla terza edizione, l’evento realizzato da Propeller Club Port of Naples e Clickutility Team, sarà caratterizzato da una serie di conferenze e incontri aperti all’intera community dello shipping internazionale a cui contribuiranno relatori di grande prestigio provenienti dal mondo imprenditoriale, scientifico ed accademico, con l’intento di confermare il ruolo chiave dell’Italia nello sviluppo del cluster e del commercio marittimo del mare nostrum.

Un’ottima occasione per sottolineare il ruolo fondamentale della Marina Militare nel contribuire alla sicurezza della collettività nazionale, alla stabilità internazionale e alla promozione del “Sistema Paese”. Attraverso l’uso dello strumento aeronavale, la Forza Armata garantisce presenza, sorveglianza, deterrenza e contrasto alle attività illecite, in supporto e coordinamento con il cluster mercantile nazionale. Valori e azioni ancora più significativi se inquadrati nel millennio appena iniziato, caratterizzato dalla “crescita blu” e dalla forte vocazione marittima del Paese che vede nel mare una risorsa per la crescita commerciale, occupazionale e tecnologica.

Il ricco programma della manifestazione è stato presentato stamani alla stampa nelle storiche sale del Caffè Gambrinus di Napoli. L’Ammiraglio di Squadra Eduardo Serra, Comandante del Comando Logistico della Marina Militare con sede a Nisida, durante il suo intervento incentrato sull’apporto della Marina Militare nel contesto attuale e sugli eventi promossi dalla Forza Armata sul territorio, ha evidenziato inoltre il ruolo strategico della città di Napoli e il suo legame storico e culturale con la Marina Militare.

