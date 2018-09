OPS incontra il Comandante Canu



BRINDISI – Il consiglio direttivo della OPS -Operatori Portuali Salentini- è stato ricevuto dal nuovo Comandante della Capitaneria di Porto Giovanni Canu al quale è stato rivolto l’augurio di buon lavoro e al contempo assicurata la piena disponibilità e collaborazione da parte di tutto il cluster marittimo che è rappresentato dall’associazione.

Il comandante ha ringraziato affermando che le professionalità e le esperienze del personale della Capitaneria verranno messe a sistema con quelle delle aziende associate, in un percorso comune che, unitamente all’Autorità di Sistema Portuale, è mirato alla ripresa del porto.

Sono state analizzate le principali criticità che condizionano l’economia portuale, tra queste, i limiti dovuti al cono di atterraggio, i dragaggi, gli ormeggi etc, e si è concordato di operare in maniera sinergica coinvolgendo anche l’Autorità di Sistema Portuale e le istituzioni cittadine per trovare insieme le soluzioni migliori per il bene della città e del suo porto.

Nei prossimi giorni OPS chiederà all’Autorità di Sistema Portuale di cercare soluzioni ad un altro dei problemi contingenti estremamente urgente: il collegamento tra l’area di sant’Apollinare e Costa Morena che è stato appena completato dopo anni di estenuante attesa con una nuova strada ma la stessa è stata posta sotto sequestro dalla magistratura per problemi giudiziari.

Si auspica che si possa trovare un modo di risolvere il problema, nel rispetto delle azioni giudiziarie, in quanto tale collegamento è strategico non solo perché aiuterebbe ad alleggerire un carico urbanistico di traffico pesante ma concluderebbe il necessario circuito unico tra i porti creando la possibilità di far transitare tale traffico dal porto medio al porto interno e viceversa senza intoppi e facendo risparmiare tempo e risorse ai clienti e alle navi.

