LA FREGATA ALPINO IN SOSTA A TUNISI

Scritto da Redazione Italia, News

TUNISI – Da ieri al 15 ottobre, la fregata Alpino della Marina Militare, impegnata quale flagh ship dell’operazione Mare Sicuro nel Mediterraneo Centrale, effettuerà una sosta a Tunisi (Tunisia) per partecipare all’esercitazione multinazionale “Seaborder 2018” .L’attività “Seaborder 2018”, che coinvolge i paesi della regione mediterranea e non, ha lo scopo di rafforzare l’interoperabilità delle Marine partecipanti e promuovere la collaborazione nel campo della sicurezza marittima, del contrasto ai traffici illeciti e della salvaguardia della vita umana in mare, in modo da rafforzare il livello di cooperazione nell’applicazione delle leggi internazionali in vigore.

Alle attività collaterali previste prenderanno parte il Capo di Stato Maggiore della Marina tunisina, contrammiraglio Abderraouf Atallah e il Comandante in Capo della Squadra Navale italiana, ammiraglio di squadra Donato Marzano.

La sosta in Tunisia di nave Alpino terminerà il giorno 16 ottobre con la partecipazione alla parata navale che si terrà in occasione del sessantesimo anniversario della Marina Militare tunisina, alla presenza del Presidente della Repubblica del Paese Nord Africano.Al termine la nave riprenderà il mare per continuare la sua attività operativa nel Mediterraneo Centrale.

